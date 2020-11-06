Юрий Антонов назвал «прыжками во времени» фото со своей молодой копией

Москва, 6 ноября. Композитор и певец Юрий Антонов активно ведет свою страницу в Instagram. Недавно он выложил в Сеть фото, где рядом стоит его молодая копия.

В 2020 году Антонову исполнилось 75 лет. Его сейчас редко можно увидеть на публике. Затворнический образ жизни, по словам друзей, музыкант ведет с зимы. Он «скрывается» не из-за пандемии коронавируса. Артиста беспокоят боли в колене. Еще одно срочное хирургическое вмешательство ему понадобилось в минувшем июле.

Про поклонников Антонов старается не забывать. Он публикует фотографии на своей странице в социальной сети Instagram. На сей раз он разместил необычный снимок. Певец позировал перед фотообъективом рядом со своей молодой копией.

«Прыжки во времени», — написал артист под фотографией.

Фанаты с удовольствием сравнили Антонова в молодости с его нынешним образом. Многие признались, что время над композитором не властно.

«Вы мало изменились! Прекрасен всегда! Всегда элегантный и стильный» — написал один из пользователей.

Были и такие, кому 75-летний Антонов больше понравился. Отметили даже, что с сединой он выглядит интереснее.