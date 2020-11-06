Молодая супруга Петросяна рассказала, на кого похож их сын

Москва, 6 ноября. Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о первых успехах их сына Вагана, а также ответила на вопрос: на кого из них больше похож мальчик.

В Сети не утихают споры из-за того, кто является настоящим отцом ребенка — некоторые высказывают мнение, что 75-летний Петросян явно не мог стать родителем. Брухунова же игнорирует сплетни, рассказывая на своей странице в Instagram об успехах маленького Вагана.

На последнем опубликованном фото мальчик сидит на стуле, уверенно держа спинку. Поклонники в комментариях начали гадать, на кого больше похож Ваган.

«Трудно сказать. Мне кажется, он симбиоз», — высказала свою точку зрения Брухунова.

Точный возраст Вагана пока неизвестен. По комментариям его мамы можно только с уверенностью сказать, что ему больше семи месяцев. Одна из подписчиц поинтересовалась, во сколько мальчик сам научился сидеть.

«В 6,5 с поддержкой. В 7 сам», — написала в ответ Брухунова.

В начале октября Петросян и Брухунова объявили о рождении сына. В течение пяти месяцев родители скрывали рождение мальчика. Существует предположение, что пара воспользовалась услугами суррогатной матери, однако Брухунова утверждает, что выносила ребенка самостоятельно.

Ранее представитель Елены Степаненко, коллеги и бывшей супруги Петросяна, сообщил, что артистка не верит, что юморист является настоящим отцом маленького Вагана.