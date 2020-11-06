Звезда «Содержанок» Мороз трогательно поздравила сестру с пятилетием

Москва, 6 ноября. Актриса Дарья Мороз написала поздравление для своей младшей сестры. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Instagram.

Маленькая Варвара отпраздновала свое пятилетие. В честь этого события режиссер Юрий Мороз и актриса Виктория Исакова устроили семейный праздник. Многие поклонники неоднократно отмечали, что девочка сильно похожа на своего талантливого отца.

Звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз трогательно поздравила сестру с ее первым юбилеем. На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала целую серию снимков с маленькой Варей. На одной из фотографий девочка стоит рядом с праздничным тортом внушительно размера.

«Первый юбилей у любимой девчонки, 5 лет — это вам не шутка!» — написала Мороз.

Подписчики Мороз присоединились к поздравлениям. Они пожелали маленькой Варе счастливых детских лет и здоровья.

«Как под копирку, папины черты. Пусть будет счастливым детство», — написала одна из фанаток.

«Поздравляю! Пусть счастьем светятся глаза», — написал другой комментатор.

Дарья Мороз является дочерью режиссера Юрия Мороза и актрисы Марины Левтовой. Мать звезды умерла в 2000 году, а через несколько лет режиссер женился на актрисе Виктории Исаковой.