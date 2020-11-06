Названы опасные для больных коронавирусом продукты

Москва, 6 ноября. Людям с коронавирусом необходимо сократить потребление соли и исключить алкоголь, заявил медицинский блогер Филипп Кузьменко.

В интервью радио Sputnik Кузьменко отметил, что поддержание определенной диеты крайне важно для успешного лечения болезни. В частности, при COVID-19 необходимо поддерживать водно-солевой баланс.

«Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь», — подчеркнул он.

Если в больнице диета строго подобрана, то при домашнем лечении стоит тщательно выбирать, чем питаться. Помимо обезвоживания, соленая пища делает кровь более густой.

«Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет COVID», — уточнил Кузьменко.

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