В России упали цены на авиабилеты в новогодние праздники

Москва, 6 ноября. Цены на перелеты на новогодние праздники в России будут на 14–17% ниже, чем годом ранее, сообщают «Известия».

В онлайн-сервисах по продаже билетов изданию сообщили, что средний чек на полеты по России в новогодние праздники снизился на 14–17%, по сравнению с аналогичным периодом прошло года. Речь идет о вылетах с 25 декабря по 10 января.

В Tutu.ru сообщили, что цена на путешествия по России из топ-10 в среднем снизилась на 14%. В частности, рейсы Москва–Сочи стали дешевле на 9%, а рейс из Петербурга в Симферополь стал дешевле на 23%.

По данным OneTwoTrip, снижение средней цены на перелеты составило 15%. Однако там добавили, что спрос на подешевевшие билеты остается ниже, чем годом ранее, на 40%. Из-за пандемии россияне не торопятся покупать билеты и планировать поездки.

В Aviasales сообщили, что средняя стоимость перелета упала на 17%. Из-за закрытия большинства международных рейсов, доля продаж билетов на полеты внутри России выросла до 96% с 50% в предыдущие новогодние праздники.

Осенью из зарубежных направлений для россиян открыты только Турция, Мальдивы, Арабские Эмираты (Дубай и Шарджа), остров Занзибар, Танзания и Египет. Для перелета в эти страны необходимо сдать ПЦР-тест в аккредитованной лаборатории.