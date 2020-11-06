Немецкие кинолюбители сняли фильм об игре Among Us

Любители кино из Германии Джей Самуэльс и Арья Ли стали авторами короткометражного фильма по мотивам известной игры Among Us. Проект вышел под брендом Leegendaryafilms.

Самуэльс и Ли часто снимают видео на тему кино. Свою новую работу они решили посвятить игре Among Us. Сюжет короткометражного фильма разворачивается на космическом корабле, где происходит убийство. Членам экипажа предстоит установить личность убийцы. Авторы фильма талантливо показали характеры героев и отношения между ними.

Проект по стилю напоминает триллер. Его можно сравнить с фильмами «Нечто» или «Чужим», однако в нем нет кровавых сцен.