Озвучена реальная ситуация с COVID-19 на Украине

Киев, 6 ноября. Зная реалии украинской медицины, ситуацию с COVID-19 в стране можно охарактеризовать как «давно ушедшую за грань катастрофы», заявил политолог Ростислав Ищенко.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в беседе с «Украина.ру» прокомментировал слова главы Минздрава Украины Максима Степанова, заявившего, что ситуация с пандемией коронавируса в стране вскоре может стать катастрофической.

Ищенко подчеркнул, что, зная реалии украинской медицины, можно охарактеризовать ситуацию с коронавирусом не просто как «близкую к катастрофе», а как «давно ушедшую за грань катастрофы». Он напомнил, что еще до пандемии украинцы жаловались, «что медицина отсутствует как таковая».

«Супрун называли «доктор Смерть» задолго до того, как коронавирус появился. Понятно, что в условиях разрушенной медицины даже любая сезонная вспышка гриппа станет катастрофой. Потому что людей не лечат», — подчеркнул Ищенко.

Ранее в четверг стало известно, что Минздрав Украины обратился к правительству с просьбой ужесточить карантинные ограничения из-за резкого ухудшения ситуации. В частности, ведомство рекомендует полностью закрыть работу заведений общественного питания и развлекательные площадки во всех торговых центрах, оставив работать только магазины. А также запретить все массовые мероприятия.