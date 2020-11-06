МАМТ объявил о назначении Андрея Черномурова на пост и. о. гендиректора

Москва, 5 ноября. Московский академический Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко сменил руководство. Новым и. о. гендиректора назначен Андрей Черномуров.

В пресс-службе театра сообщили, что данные перестановки произошли в связи с уходом генерального директора Антона Гетьмана на другую работу. Он занимал должность генерального директора Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко с 2016 года, передает ТАСС.

Андрей Черномуров с 6 ноября будет исполнять обязанности генерального директора учреждения до назначения на должность основного работника. Данную информацию подтвердила пресс-атташе театра Ирина Горбунова.