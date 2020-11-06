Галкин пришел в ужас от сплетен о своей семье

Москва, 6 ноября. Телеведущий Максим Галкин до сих пор не может смириться со слухами о его семье в СМИ. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Instagram.

Галкин признался, что часто читает ложные данные о себе и своей семьей в прессе. Иногда прочитанное приводит его в настоящий шок. За долгие годы публичной жизни он так и не смирился с неправдой о себе в СМИ.

По словам телеведущего, недавно они читали подобную статью вместе с певицей Кристиной Орбакайте. Галкин не понимает, как журналисты ради хайпа «сочиняют небылицы» об их семейных отношениях. Он добавил, что особенно нелепо выглядят статьи, в которых авторы ссылаются на их же слова. По словам артиста, они никогда не смогут найти первоисточник, где это было бы сказано.

«Главная особенность таких «новостей», ссылающихся якобы на наши же слова, — вы никогда не найдете первоисточник, где же и когда это было сказано», — написал Галкин.

Телеведущий поддерживает теплые отношения с певицей Кристиной Орбакайте, которая является старшей дочерью его супруги Аллы Пугачевой. Вместе с женой Галкин воспитывает близнецов Лизу и Гарри. Счастливый отец часто делится с подписчиками фотографиями и видео, а также рассказывает о секретах воспитания детей.