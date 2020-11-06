Богомолов рассказал, как на него влияет Собчак

Москва, 6 ноября. Режиссер Константин Богомолов признался, что его супруга Ксения Собчак очень сильно на него «воздействует».

В интервью Tatler Богомолов не стал однозначно отвечать, хорошо ли он влияет на свою супругу. Однако признался, что Собчак, как «очень сильный человек», оказывает на него сильное воздействие.

«Я могу сказать, что она меня очень многому учит. Не своим примером, а неким… Это труднообъяснимые вещи. Благодаря ей я становлюсь сильнее, с какими-то вещами справляюсь», — сообщил режиссер.

У Богомолова нет агента, а супруга периодически критикует его за то, что свои дела он ведет довольно небрежно. При этом Богомолов подчеркивает, что для него крайне важно самому заниматься рутинными делами.

«Мой внутренний комфорт — помыть посуду самому, прибрать за собой кабинет, точно знать свое расписание, самого себя отвезти, знать, где стоит моя машина, контролировать, что я не выпиваю, поэтому в любой момент могу сесть и поехать», — рассказал режиссер.

Пышная свадьба Собчак и Богомолова состоялась в сентябре 2019 года. До этого телеведущая состояла в официальном браке с актером и режиссером Максимом Виторганом. В браке с Виторганом у Собчак родился сын, которого назвали Платоном.