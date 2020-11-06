Воспитанницы Пансиона Минобороны поблагодарили врачей за борьбу с пандемией

Москва, 6 ноября. Воспитанницы Пансиона Минобороны запустили онлайн-акцию #Спасибодокторам, поблагодарив военных медиков за их вклад в борьбу с коронавирусом.

Как сообщает газета «Красная звезда», видеоролик был опубликован на канале Минобороны на YouTube. В его основу легли кадры самоотверженной работы военных медиков по оказанию помощи людям в Новосибирске и Омске, Оренбурге, в Дагестане и Южной Осетии, в Италии и Сербии, и многих других городах. Здесь оборонное ведомство устанавливало многофункциональные медцентры, полевые и мобильные госпитали.

Среди «героев в белых халатах» борьбу с коронавирусом ведут родные и близкие воспитанниц Пансиона. Пандемия не дает девочкам лично встретиться с ними. Поэтому «каждое слово, произнесенное воспитанницами в видеоролике, приобретает особый смысл».

Ранее ФАН сообщал, что в Петропавловске-Камчатском построили медицинский центр по специальному проекту, разработанному Военно-строительным комплексом министерства обороны для регионов с повышенной сейсмической активностью. К концу октября медцентр принял более 400 пациентов с коронавирусной инфекцией, как военнослужащих, так и гражданских.