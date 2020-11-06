Биржевые индексы в США показали бурный рост на фоне выборов

Нью-Йорк, 6 ноября. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже на текущей неделе росли быстрее, чем когда-либо с апреля этого года, сообщает The Wall Street Journal.

К закрытию торгов в четверг, в частности, промышленный индекс Dow Jones вырос на 542,71 пункта до 28 390,37. Рост составил 1,95%. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 2,59%. С начала недели его рост составил 8,6%. S&P 500 вырос с начала недели на 7%.

По данным издания, участники рынка будут руководствоваться в ближайшие недели вопросом о том, насколько значительным может быть пакет мер по стимулированию экономики США. Документ сейчас обсуждается в Конгрессе США. До выборов, состоявшихся 3 ноября, инвесторы рассчитывали на победу демократов, что ускорило бы процесс принятия пакета стимулирующих мер. Однако теперь нет ясности, когда и на каких условиях по документу договорятся демократы и республиканцы в Конгрессе.

Руководитель департамента глобальных рынков компании Invesco Брайан Левитт сообщил газете, что «участники рынка ожидают, что ситуация в целом улучшится». Это связано с тем, что выборы уже позади, и инвесторы ожидают поддержки со стороны Федеральной резервной системы и позитивных новостей о разработке вакцины от коронавируса.