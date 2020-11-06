Неделя российского кино пройдет в Австралии, Испании, Бразилии и Мексике

Москва, 6 ноября. Роскино и Минкульт РФ в рамках проекта «Недели российского кино за рубежом» покажут лучшие отечественные картины в Австралии, Мексике, Бразилии и Испании.

Как сообщила журналистам гендиректор Роскино Евгения Маркова, в этом году из-за пандемии коронавируса было принято решение провести «недели кино» в онлайн-формате. Картины будут показаны на локальных VOD-платформах.

Фильмы для программы выбирали из 166 картин, вышедших в прокат в последние три года. Также в список вошли лидеры зарубежного проката. Ближайшие «недели кино» пройдут в Австралии, Мексике, Бразилии и Испании. В каждой стране покажут по восемь российских лент.

В частности, в программу показов вошли фильмы «Текст» Клима Шипенко, «Человек, который удивил всех» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Аритмия» Бориса Хлебникова и другие.