Аргентина заявила о намерениях купить у России вакцину против COVID-19

Москва, 6 ноября. Президент Аргентины Альберто Фернандес намерен в пятницу провести видеозвонок с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщили в МИД южноамериканской республики, лидеры двух стран планируют начать сотрудничество в целях борьбы против коронавируса. Аргентина также рассчитывает как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Вакцинацию во всех больницах страны планируют сделать бесплатной.

В начале недели стало известно, что Россия поставит 25 млн доз вакцины «Спутник V» в Непал. Производством займутся партнеры Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Китае и Южной Корее.

Накануне сообщалось, что с начала пандемии число зараженных коронавирусом в Аргентине достигло 1,205 млн человек. Свыше 32 тыс. случаев инфицирования закончились летальным исходом.