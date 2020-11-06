Штаб Трампа подал иск из-за недопуска наблюдателей в Филадельфии

Вашингтон, 6 ноября. Штаб нынешнего президента США Дональда Трампа подал иск в федеральный суд из-за недопуска их наблюдателей к подсчету голосов в Филадельфии (штат Пенсильвания).
Согласно опубликованному документу, избирательная комиссия Филадельфии не предоставляет доступ наблюдателям от Республиканской партии или другим представителям Трампа к подсчету избирательных голосов.
При этом в иске подчеркивают, что присутствие представителей и наблюдателей при подсчете всех бюллетеней, поданных заочно или по почте, обязательно в соответствии с законодательством штата Пенсильвания.
«Избирательная комиссия округа (Филадельфии) знает об этом, но сознательно отказывается позволить присутствие каких-либо представителей или наблюдателей со стороны президента Трампа или Республиканской партии», — говорится в документе суда.