Штаб Трампа подал иск из-за недопуска наблюдателей в Филадельфии

Вашингтон, 6 ноября. Штаб нынешнего президента США Дональда Трампа подал иск в федеральный суд из-за недопуска их наблюдателей к подсчету голосов в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Согласно опубликованному документу, избирательная комиссия Филадельфии не предоставляет доступ наблюдателям от Республиканской партии или другим представителям Трампа к подсчету избирательных голосов.

При этом в иске подчеркивают, что присутствие представителей и наблюдателей при подсчете всех бюллетеней, поданных заочно или по почте, обязательно в соответствии с законодательством штата Пенсильвания.