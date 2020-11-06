Школьные каникулы приостановили рост заболеваемости COVID-19 в Забайкалье

Чита, 6 ноября. Уход школьников на каникулы приостановил рост заболеваемости коронавирусом в Забайкальском крае, заявила министр здравоохранения региона Анна Шангина.

«С момента ухода детей на каникулы приостановился рост», — сообщила Шангина в интервью «Вечерке».

Прирост заболеваемости остановился на уровне 230-235 человек в сутки. Этот показатель, по ее словам, сохраняется всю текущую неделю. Шангина отметила, что сейчас делать прогнозы крайне сложно, но предполагается, что уже в ближайшее время в регионе будет достигнут максимум по заболеваемости и начнется снижение.

Чиновница добавила, что неделю назад по приросту заболеваемости в основном отличалась Чита, но сейчас идет «перекос в сторону районов». В связи с этим было принято решение открывать моностационары в районах.

По данным оперативного штаба на вечер 5 ноября, в Забайкальском крае с момента начала пандемии выявлено 12 733 случаев заболевания COVID-19, в общей сложности скончались 170 пациентов.