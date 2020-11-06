Представитель Зеленского оценил вероятность войны с РФ из-за воды в Крыму

Киев, 6 ноября. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал манипуляцией заявления о возможной войне с Россией из-за водной блокады Крыма.

«Нет. Ее [войны] не будет. Я считаю, что это манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно: сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает», — заявил Ермак в эфире телеканала «1+1».

При этом он добавил, что «абсолютно» уверен в том, что Крым войдет в состав Украины, но не знает когда именно.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. В ответ Киев в одностороннем порядке принял решение перекрыть идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивавший до 85% потребностей полуострова в пресной воде. В сентябре в Крыму обратились к ООН с просьбой расследовать водную блокаду полуострова, организованную Украиной.

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин сообщил в октябре, что Крым получит порядка 50 млрд рублей для модернизации системы водоснабжения. Премьер напомнил, что на эти цели уже выделили почти 6 млрд рублей.