Украинские власти могут ввести карантин выходного дня с 14 ноября

Киев, 6 ноября. Власти Украины намерены ввести карантин выходного дня с 14 ноября из-за распространения коронавируса, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Карантин выходного дня планируется ввести на территории всей Украины. В субботу и воскресенье во всех населенных пунктах будут работать только аптеки, общественный транспорт и продуктовые магазины, отметил Максим Степанов.

«Мы будем рекомендовать усиление определенных противоэпидемических мероприятий», — заявил он.

За минувшие сутки в стране заразились коронавирусной инфекцией больше десяти тысяч местных жителей, подчеркнул глава ведомства. Он добавил, что из-за этого украинские власти хотят развернуть временные госпитали в трех регионах.