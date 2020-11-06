ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны

Нью-Йорк, 6 ноября. Генассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию, которая провозглашает 8 и 9 мая Днями памяти всех жертв Второй мировой войны.

Согласно документу, 8 и 9 мая предлагается отмечать «как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны». Председателю Генассамблеи ООН предлагается 1 декабря созвать торжественное заседание в память о жертвах войны.

Во время заседания заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин отметил, что торжественные заседания в память о Второй мировой войне проводились традиционно в мае, но в 2020 году были отменены из-за пандемии. Поэтому предложено созвать заседание 1 декабря.