Еще один юрист по делу Ефремова может лишиться статуса адвоката

Москва, 5 ноября. Еще один юрист, занятый в процессе по делу актера Михаила Ефремова, может лишиться адвокатского статуса: Андрей Алешкин считает это «расправой».

Ранее адвокатских статусов были лишены представляющие интересы потерпевших и обвиняемого Александр Добровинский и Эльман Пашаев. Как сообщает Kp.ru, Алешкина нанял Никита Джигурда для защиты своего друга Ефремова на стадии апелляции. Юрист общался с актером в СИЗО, готовился к заседанию, но от его услуг в итоге отказался сам Ефремов.

Как объяснил Алешкин, Ефремова он должен был защищать на заседании 24 сентября, однако не смог явиться туда, поскольку был на другом процессе в Астрахани, о чем заранее уведомил суд. По его словам, сейчас выяснилось, что вице-президент адвокатской палаты Московской области Михаил Толчеев попросил возбудить в отношении его дисциплинарное производство. Причиной называется нарушение Кодекса профессиональной этики и неуважительное отношение к коллегам.

Юрист недоумевает, почему он заинтересовал Толчеева, поскольку подобных дел огромное множество.

«Не иначе чьи-то происки. Посудите сами: на меня пожаловался не прокурор, не следователь, не суд. Не мой доверитель, в конце концов, с которым я по сей день продолжаю сотрудничать. Это сделал мой коллега, хотя в нашей среде подобное считается недопустимым. О какой корпоративной этике тогда мы говорим? <…> Я считаю, что это расправа. Как говорят, «дело Ефремова похоронило уже не одного адвоката», — негодует Алешкин.

В настоящее время в отношении юриста проводится проверка. Алешкин уверен, что если она завершится положительно для него, последуют и другие жалобы.

В конце октября стало известно, что Добровинский лишен адвокатского статуса, поскольку, по данным Адвокатской палаты столицы, умышленно нарушил требование пункта 2 ст. 5 Кодекса профессиональной этики адвоката, подорвав доверие к профессии.

В беседе с ФАН Добровинский заявил, что он глубоко поражен вынесенным решением и направит все силы на обжалование вердикта в суде.