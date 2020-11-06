Лас-Вегас проверит вероятность двойного голосования на выборах в США

Вашингтон, 5 ноября. Власти округа Лас-Вегас в Неваде проведет проверку на возможность внесения второго голоса одним и тем же избирателем на президентских выборах в США.

Соответствующее заявление во время пресс-конференции сделал руководитель отдела регистрации голосов округа Кларк Джо Глория. Он уточнил, что в результате этой проверки станет понятно, существует ли возможность одновременного голосования по почте и при посещении избирательного участка.

Руководитель отдела регистрации голосов Лас-Вегаса также добавил, что процесс подсчета бюллетеней может затянуться до 12 ноября 2020 года.