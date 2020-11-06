КНР временно закроет въезд из России из-за пандемии коронавируса

Пекин, 6 ноября. Власти Китайской Народной Республики временно закроют въезд в страну из России в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает посольство Китая в РФ.

Дополнительные ограничения коснутся лиц, которые имеют на руках действительные китайские визы и вид на жительство, подразумевающие работу, урегулирование личных вопросов и воссоединение родственников.

«Посольство Китая в РФ не будет выдавать «заявления о состоянии здоровья» вышеупомянутым лицам», — сказано в сообщении опубликованном на сайте дипмиссии.

Одновременно с этим в ведомстве добавили, что нововведение не затронет лица, которые имеют дипломатические и служебные визы, а также визы вежливости и визы категории C. Они могут подать заявление в российское посольство КНР на получение виз, въезд в Китай по ним возможен после 3 ноября.