Украина готовит новые жесткие ограничения из-за COVID-19

Киев, 5 ноября. Минздрав Украины просит правительство страны ужесточить карантинные ограничения из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом.

Как сообщил журналистам главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, Минздрав рекомендует полностью закрыть работу заведений общественного питания и развлекательные площадки во всех торговых центрах, оставив работать только магазины. Ведомство также настаивает на полном запрете всех массовых мероприятий и ограничении деятельности спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.

Для обслуживания пенсионеров в аптеках и магазинах предлагается выделить отдельное время: с 10.00 до 12.00.

Предпринимателям, не соблюдающим ограничительные меры, предлагается запретить вести свою деятельность.

В начале недели глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с распространением COVID-19 на территории страны в скором времени может стать катастрофической. По его словам, самое тяжелое время еще впереди.