Звезда «Джентльменов» прокомментировал слухи о появлении в роли Бонда

Лос-Анджелес, 6 ноября. Звезда «Джентльменов» Чарли Ханнэм прокомментировал слухи о возможном перевоплощении в агента 007.

После того как Дэниел Крейг объявил, что покидает бондиану после фильма «Не время умирать», в Сети началось бурное обсуждение его преемника. Среди фаворитов оказался 40-летний британец Чарли Ханнэм, запомнившийся зрителям по фильму Гая Ричи «Джентльмены» и сериалу «Сыны Анархии».

В интервью журналу People актер признался, что с удовольствием бы взялся за роль Джеймса Бонда.

«Я был бы польщен. Для меня как англичанина большая честь сыграть Джеймса Бонда. Но моя интуиция подсказывает мне, что мне не следует ждать звонка. Думаю, в этом списке впереди много людей», — заявил Ханнэм.

Появившиеся в Сети слухи о его возможном перевоплощении в агента 007 актер назвал «сторонней болтовней», добавив, что ему приятно осознавать, что фанаты хотят видеть его в роли, которую ранее исполняли такие маститые коллеги, как покойный Шон Коннери.

По словам Ханнэма, такая реакция поклонников для него очень лестна, но никаких официальных предложений на данную тему ему не поступало.

Не без юмора артист призвал фанатов продолжать рассуждать о его возможном участии в фильмах про Бонда.

«Может быть это и есть происхождение этих вещей. Может быть, болтовня фанатов приведет к тому, что люди в киноиндустрии действительно начнут обсуждать это более серьезно», — добавил актер.

Сам же Ханнэм считает, что с ролью Бонда отлично справиться другой британец — Том Харди. В последнее время именно его кандидатура рассматривалась для смены Крейга.

«Я думаю, это было бы сенсацией. Я большой поклонник Тома Харди, поэтому мне бы очень хотелось видеть его в роли Джеймса Бонда», — подчеркнул актер.

Премьера новой части бондианы «Не время умирать» состоится 2 апреля 2021 года. Ранее стало известно, что чернокожая актриса Лашана Линч сыграет в картине агента 007. В картине она исполнит роль шпионки, которой присвоили тот же номер, что и Джеймсу Бонду, когда сам он оказался в изгнании.