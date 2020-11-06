Фанаты 52-летней Стриженовой пришли в восторг от смелого купальника ведущей

Москва, 6 ноября. Поклонники 52-летней телеведущей Екатерины Стриженовой потеряли дар речи, увидев архивную фотографию кумира в дизайнерском купальнике с глубоким декольте.

Ведущая на одном из «летних» снимков предстала перед фанатами в Instagram в смелом купальнике с белыми волнами. Женщина позировала лежа на белоснежной яхте, плывущей по волнам. Несмотря на возраст, Стриженова не побоялась продемонстрировать шикарную зону декольте. Пользователи социальной сети высоко оценили внешность кумира, отметив, что она выглядит как совсем юная девушка.

«Не верю, как хороша!! Какие внуки, это все сказки», — написал один из подписчиков телеведущей. «Вот так нужно выглядеть в зрелом возрасте», — комментирует другой пользователь.



«Похвально!! Замечательная на снимке, вами хочется любоваться и восхищаться», — добавил поклонник.

Подписчики пришли в восторг от образа Стриженовой. По их словам, мужу звезды очень повезло с такой красивой супругой. Многие в шутку предположили, что телеведущая явно забыла постареть.

У знаменитости есть две дочери Анастасия и Александра. Обе наследницы родились от кинорежиссера Александра Стриженова. Пара находится в браке более 33 лет. Два года назад они впервые стали бабушкой и дедушкой.