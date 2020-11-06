Есть множество способов лишиться кровно заработанных денег. Сообщить мошеннику по телефону данные банковской карты, принять участие в «розыгрыше призов» в Интернете, оплатить покупку неизвестному продавцу с сайта-однодневки… Эти виды мошенничества появились в последние годы, а потому многие люди продолжают попадаться на такие уловки.

Но есть и «классические схемы», которые работают несмотря ни на что: ни на дурную репутацию, ни на потерю денег тысячами людей, ни на горький опыт старших родственников и родителей. Речь о финансовых пирамидах, которые все еще встречаются в России в 2020 году.

Как изменились такие организации в последнее десятилетие? В чем суть финансовой пирамиды? Как и чем ее организаторы привлекают участников, и как обманывают? И самое главное, как вовремя распознать этот способ мошенничества и не стать его жертвой? На эти вопросы журналисту ФАН ответил адвокат по уголовным и административным делам Николай Павлов.

Что является финансовой пирамидой

Говоря официальным языком, это схема, направленная на привлечение финансовых потоков и обеспечение дохода «старших» участников пирамиды за счет «новых». Простым языком, это коммерческая структура, у которой нет ничего своего. Нет ни собственных средств, ни каких-либо обеспечений. Нет вообще ничего, кроме идеи организатора, который привлекает последователей обещаниями быстрого, большого и легкого заработка.

«Простая финансовая пирамида построена на глубоком понимании психологии, — комментирует адвокат Николай Павлов. — Она использует главные слабости людей, среди которых — жажда легкой наживы. Но действует всегда вопреки основному правилу финансового мира — «деньги любят тишину». Так как для организаторов важно привлечь как можно больше людей, задействуется «жесткий маркетинг»: массированная реклама, убеждение любыми способами».

Новых участников привлекают обещаниями получить много при небольших вложениях. И получить еще больше, если привести друзей, родственников, близких. То есть действуют по принципу — убеди одного, а он убедит другого. При этом цели обогащения кого-либо кроме себя организаторы схемы не преследуют. Любая пирамида будет существовать до тех пор, пока будут находиться люди, готовые вкладывать в нее деньги. Как только денежный поток иссекает, рушится и сама структура.

Признаки финансовой пирамиды

Отличить мошенническую схему можно по общим признакам.

Нереальность условий. То, что вам предлагают, выглядит слишком привлекательно. Условия значительно отличаются от общепринятых. Доходность по депозитам намного выше, чем у банков. А вложить деньги можно на очень короткий срок — буквально на месяц. Активная реклама. Раньше для массированного продвижения использовали центральные СМИ: телевидение, крупные печатные издания, которые пользовались высоким уровнем доверия среди населения. Сегодня вкладываться в традиционные средства массовой информации не нужно. С развитием Интернета, социальных сетей и блогерства мошенники находят своих жертв, буквально «не отходя от компьютера». Такая реклама эффективна, потому что нацелена на определенный сегмент аудитории, учитывает ее проблемы, страхи и желания. Однозадачность и простота действий. От инвестора, как правило, не требуется ничего. Достаточно просто перечислить деньги и спокойно ждать богатства. Небольшой возраст компании. Сетевые финансовые пирамиды живут недолго, поэтому и «авторитетных», «возрастных» среди них не бывает. А у тех, которые существуют, невозможно добиться никаких документов, подтверждающих ведение бухгалтерской деятельности или отчетности.

«Однозначных признаков финансовых пирамид не существует, — уточняет Николай Павлов. — Все они субъективны и предполагают новые «бизнес-идеи» для получения хороших дивидендов. Наконец, пирамиды для того и создаются, чтобы убедить нас в том, что перед вами вовсе не мошенническая схема. А истинный гений финансового мира, которому просто нужно немного ваших денег, чтобы получить прибыль, а затем поделиться с вами».

Виды финансовых пирамид

Существует несколько видов пирамид, одни из которых хорошо знакомы россиянам, а другие стали появляться в последние годы.

Бумажные . Предприятие выпускает акции или облигации, по которым обещает стабильные выплаты под хороший процент. По такому принципу действовала хорошо известная в России «МММ» или «Схема Понци» в Америке. Как правило, работает до того момента, пока поступают платежи, и прибыль перекрывает дивиденды.

« Стань бизнесменом ». До участников доносится «золотая идея», как правило, бизнес-проект с перспективой огромных заработков. Для того чтобы он заработал, необходимы инвестиции. И пока они поступают, проект существует.

Интернет-пирамида. Здесь все еще проще. Никаких серьезных идей, просто обещания огромных дивидендов от вложения во что угодно — от криптовалют до мобильных приложений. Главное отличие — в анонимности как создателей, так и сотрудников организации. Денежные потоки существуют только в «электронном» виде.

«В конечном итоге любая финансовая пирамида, независимо от ее вида, это мошенничество, — комментирует Николай Павлов. — И главный риск для инвестора — потеря вложенных средств. Кроме того, если схема построена на привлечении новых «инвесторов», как правило, люди обращаются к своим знакомых, родным. И когда «пирамида» рухнет, неизбежны личные скандалы, обиды и потеря репутации».

Примеры финансовых пирамид

Вряд ли в России найдется человек, который никогда не слышал бы о финансовой пирамиде МММ. Первая, колоссальная по размаху мошенническая схема появилась в середине 90-х годов и рухнула в 1997 году. «Главных секретов» у нее было несколько: всеобщий страх населения перед будущим, первопроходство «инвесторов», желание жить лучше, как рассказывает Леня Голубков по телевизору. И все это на фоне тотальной финансовой безграмотности населения.

Несмотря на то, что этот «колосс» рухнул и прихватил с собой деньги сотен тысяч людей, даже попытка воссоздания МММ почти увенчалась успехом. Первыми инвесторами МММ-2 стали люди, которые осознавали суть финансовой пирамиды и использовали ее для заработка.

«По сути, этой большой «тотализатор» всегда с одним итогом, — отмечает Николай Павлов. — Но в какой-то период можно и заработать. Например, если вложиться в начальной стадии, когда дивиденды выплачивают стабильно. И в какой-то момент выплаты могут превысить сумму вложений. Но здесь, как в казино, главное вовремя остановиться».

Современные самые известные финансовые пирамиды не афишируют свою суть, но действуют аналогичными методами. Конечно, их объемы финансов и масштабы уступают МММ, но их владельцам на безбедную и беззаботную жизнь вполне хватает. По словам Николая Павлова, в наши дни они, как правило, маскируются под брокерские агентства по типу «Форекс», микрофинансовые организации и кассы-взаимопомощи.

Итог всегда один

Несмотря на массу негативных примеров и порой даже личный опыт, россияне продолжают вкладывать деньги в сомнительные организации. Желания людей остаются прежними, как и 20 лет назад. Да и маркетинг не стоит на месте, и каждый раз преподносит очередное «открытие в мире финансов» в новом свете и с новыми убедительными доводами.

Но вот заработать на этих открытиях получается далеко не всегда. Чаще «инвесторы» теряют все до копейки. Вернуть вложенное в сомнительную схему почти невозможно. Во-первых, потому что создаются пирамиды вовсе не для того, чтобы кому-то что-то возвращать. А во-вторых, к моменту краха денег «в кассе» уже не бывает. Организаторы успевают вывести средства на оффшорные счета, немало тратят на собственные нужды и удовольствия.