Есть множество способов лишиться кровно заработанных денег. Сообщить мошеннику по телефону данные банковской карты, принять участие в «розыгрыше призов» в Интернете, оплатить покупку неизвестному продавцу с сайта-однодневки… Эти виды мошенничества появились в последние годы, а потому многие люди продолжают попадаться на такие уловки.
Но есть и «классические схемы», которые работают несмотря ни на что: ни на дурную репутацию, ни на потерю денег тысячами людей, ни на горький опыт старших родственников и родителей. Речь о финансовых пирамидах, которые все еще встречаются в России в 2020 году.
Как изменились такие организации в последнее десятилетие? В чем суть финансовой пирамиды? Как и чем ее организаторы привлекают участников, и как обманывают? И самое главное, как вовремя распознать этот способ мошенничества и не стать его жертвой? На эти вопросы журналисту ФАН ответил адвокат по уголовным и административным делам Николай Павлов.
Что является финансовой пирамидой
Говоря официальным языком, это схема, направленная на привлечение финансовых потоков и обеспечение дохода «старших» участников пирамиды за счет «новых». Простым языком, это коммерческая структура, у которой нет ничего своего. Нет ни собственных средств, ни каких-либо обеспечений. Нет вообще ничего, кроме идеи организатора, который привлекает последователей обещаниями быстрого, большого и легкого заработка.
«Простая финансовая пирамида построена на глубоком понимании психологии, — комментирует адвокат Николай Павлов. — Она использует главные слабости людей, среди которых — жажда легкой наживы. Но действует всегда вопреки основному правилу финансового мира — «деньги любят тишину». Так как для организаторов важно привлечь как можно больше людей, задействуется «жесткий маркетинг»: массированная реклама, убеждение любыми способами».
Новых участников привлекают обещаниями получить много при небольших вложениях. И получить еще больше, если привести друзей, родственников, близких. То есть действуют по принципу — убеди одного, а он убедит другого. При этом цели обогащения кого-либо кроме себя организаторы схемы не преследуют. Любая пирамида будет существовать до тех пор, пока будут находиться люди, готовые вкладывать в нее деньги. Как только денежный поток иссекает, рушится и сама структура.
Признаки финансовой пирамиды
Отличить мошенническую схему можно по общим признакам.
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Нереальность условий. То, что вам предлагают, выглядит слишком привлекательно. Условия значительно отличаются от общепринятых. Доходность по депозитам намного выше, чем у банков. А вложить деньги можно на очень короткий срок — буквально на месяц.
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Активная реклама. Раньше для массированного продвижения использовали центральные СМИ: телевидение, крупные печатные издания, которые пользовались высоким уровнем доверия среди населения. Сегодня вкладываться в традиционные средства массовой информации не нужно. С развитием Интернета, социальных сетей и блогерства мошенники находят своих жертв, буквально «не отходя от компьютера». Такая реклама эффективна, потому что нацелена на определенный сегмент аудитории, учитывает ее проблемы, страхи и желания.
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Однозадачность и простота действий. От инвестора, как правило, не требуется ничего. Достаточно просто перечислить деньги и спокойно ждать богатства.
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Небольшой возраст компании. Сетевые финансовые пирамиды живут недолго, поэтому и «авторитетных», «возрастных» среди них не бывает. А у тех, которые существуют, невозможно добиться никаких документов, подтверждающих ведение бухгалтерской деятельности или отчетности.
«Однозначных признаков финансовых пирамид не существует, — уточняет Николай Павлов. — Все они субъективны и предполагают новые «бизнес-идеи» для получения хороших дивидендов. Наконец, пирамиды для того и создаются, чтобы убедить нас в том, что перед вами вовсе не мошенническая схема. А истинный гений финансового мира, которому просто нужно немного ваших денег, чтобы получить прибыль, а затем поделиться с вами».
Виды финансовых пирамид
Существует несколько видов пирамид, одни из которых хорошо знакомы россиянам, а другие стали появляться в последние годы.
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Бумажные. Предприятие выпускает акции или облигации, по которым обещает стабильные выплаты под хороший процент. По такому принципу действовала хорошо известная в России «МММ» или «Схема Понци» в Америке. Как правило, работает до того момента, пока поступают платежи, и прибыль перекрывает дивиденды.
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«Стань бизнесменом». До участников доносится «золотая идея», как правило, бизнес-проект с перспективой огромных заработков. Для того чтобы он заработал, необходимы инвестиции. И пока они поступают, проект существует.
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Интернет-пирамида. Здесь все еще проще. Никаких серьезных идей, просто обещания огромных дивидендов от вложения во что угодно — от криптовалют до мобильных приложений. Главное отличие — в анонимности как создателей, так и сотрудников организации. Денежные потоки существуют только в «электронном» виде.
«В конечном итоге любая финансовая пирамида, независимо от ее вида, это мошенничество, — комментирует Николай Павлов. — И главный риск для инвестора — потеря вложенных средств. Кроме того, если схема построена на привлечении новых «инвесторов», как правило, люди обращаются к своим знакомых, родным. И когда «пирамида» рухнет, неизбежны личные скандалы, обиды и потеря репутации».
Примеры финансовых пирамид
Вряд ли в России найдется человек, который никогда не слышал бы о финансовой пирамиде МММ. Первая, колоссальная по размаху мошенническая схема появилась в середине 90-х годов и рухнула в 1997 году. «Главных секретов» у нее было несколько: всеобщий страх населения перед будущим, первопроходство «инвесторов», желание жить лучше, как рассказывает Леня Голубков по телевизору. И все это на фоне тотальной финансовой безграмотности населения.
Несмотря на то, что этот «колосс» рухнул и прихватил с собой деньги сотен тысяч людей, даже попытка воссоздания МММ почти увенчалась успехом. Первыми инвесторами МММ-2 стали люди, которые осознавали суть финансовой пирамиды и использовали ее для заработка.
«По сути, этой большой «тотализатор» всегда с одним итогом, — отмечает Николай Павлов. — Но в какой-то период можно и заработать. Например, если вложиться в начальной стадии, когда дивиденды выплачивают стабильно. И в какой-то момент выплаты могут превысить сумму вложений. Но здесь, как в казино, главное вовремя остановиться».
Современные самые известные финансовые пирамиды не афишируют свою суть, но действуют аналогичными методами. Конечно, их объемы финансов и масштабы уступают МММ, но их владельцам на безбедную и беззаботную жизнь вполне хватает. По словам Николая Павлова, в наши дни они, как правило, маскируются под брокерские агентства по типу «Форекс», микрофинансовые организации и кассы-взаимопомощи.
Итог всегда один
Несмотря на массу негативных примеров и порой даже личный опыт, россияне продолжают вкладывать деньги в сомнительные организации. Желания людей остаются прежними, как и 20 лет назад. Да и маркетинг не стоит на месте, и каждый раз преподносит очередное «открытие в мире финансов» в новом свете и с новыми убедительными доводами.
Но вот заработать на этих открытиях получается далеко не всегда. Чаще «инвесторы» теряют все до копейки. Вернуть вложенное в сомнительную схему почти невозможно. Во-первых, потому что создаются пирамиды вовсе не для того, чтобы кому-то что-то возвращать. А во-вторых, к моменту краха денег «в кассе» уже не бывает. Организаторы успевают вывести средства на оффшорные счета, немало тратят на собственные нужды и удовольствия.
«Даже если представить, что возбуждено уголовное дело и счета организации арестованы, этих средств не хватит на полное погашение долгов перед вкладчиками, — уверен Николай Павлов. — Удачей будет, если вернется хоть половина. Я бы никому не советовал рисковать своими деньгами и вкладываться в подобные организации. Самое выгодное вложение сегодня — это вложение в себя, в собственную финансовую грамотность. Вкладывайте в свое развитие, и перед вами откроется абсолютно новый мир с новыми возможностями».