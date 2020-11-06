Трамп заявил о попытке Байдена «украсть выборы»

Вашингтон, 6 ноября. Действующий президент США Дональд Трамп считает подозрительным резкий скачок голосов за демократа Джо Байдена в ряде штатов.

Трамп уверен, что рост голосов под конец выборного процесса является неслучайным. По словам главы Белого дома, демократы и их кандидат Джо Байден пытаются «украсть выборы».

Он добавил, что подсчет голосов на президентских выборах сопровождается «коррупцией и мошенничеством». По словам Трампа, республиканцев без каких-либо оснований не допускают к подсчету голосов избирателей. Он уверен, что текущие президентские выборы в США сопровождаются огромным количеством нарушений.