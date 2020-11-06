Нюша сердечно призналась в бесконечной любви своей дочери Симбе

Москва, 6 ноября. Популярная певица Нюша трогательно поздравила свою дочку со вторым днем рождения. Соответствующий пост она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

В 2017 году Анна Шурочкина, более известная как Нюша, вышла замуж за предпринимателя Игоря Сивова. 6 ноября 2018 года в престижной клинике в Майами певица родила дочь. Долгое время артистка скрывала от общественности своего ребенка и только в конце декабря 2019 года показала лицо девочки, а также рассекретила ее имя — Симба.

По случаю дня рождения малышки звездная мама опубликовала семейную фотографию и написала умилительное поздравление.

«Сегодня нашей малышке уже целых два годика. Ты уникальна, моя ненаглядная чудо-вселенная... Мама любит тебя самой безусловной и бесконечной любовью», — написала Нюша.

Подписчики оценили милый пост певицы и оставили свои поздравления Симбе в комментариях. Здесь же отметились звезды шоу-бизнеса: певица IOWA, телеведущая Виктория Лопырева.

Недавно подписчики поздравили певицу со второй беременностью. Они заметили явно округлившийся живот Нюши на видео с ее репетиции, что стало поводом для обсуждения личной жизни звезды. Подписчики уверены, что звезда находится на начальном этапе второй беременности и скоро объявит об этом общественности, однако сама певица ситуацию пока никак не комментирует.