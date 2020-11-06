Пентагон опроверг слухи об отставке Эспера

Вашингтон, 6 ноября. Информация о возможной отставке главы Пентагона Марка Эспера не соответствует действительности. Об этом заявили в американском оборонном ведомстве.

Телеканал NBC сообщил, что Эспер подготовил заявление о своей отставке. В своем заявлении журналисты ссылались на несколько источников в Пентагоне.

Представитель Минобороны США Джонатан Хоффман прокомментировал материал NBC. Он заявил, что журналисты вводят своих зрителей в заблуждение. По словам Хоффмана, у главы Пентагона Марка Эспера нет планов покидать свою должность.