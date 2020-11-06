Сборная РФ по хоккею начала выступление в Евротуре с победы над финнами

Хельсинки, 6 ноября. Хоккеисты из РФ обыграли сборную Финляндии на Кубке Карьяла — первом этапе Евротура. Игра прошла без болельщиков и закончилась со счетом 6:2 в пользу россиян.

Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на составы команд. Финны отправили на лед игроков из местного чемпионата, которые не знакомы широкой аудитории. Россия послала на Кубок Карьяла «молодежку». Речь идет об игроках не старше 20 лет, которым предстоит играть на молодежном чемпионате мира. Возглавил российских хоккеистов Игорь Ларионов. Он был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Перед игрой в Хельсинки главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен выразил возмущение по поводу состава россиян. Он заявил финским СМИ, что его подопечным «неинтересно играть против молодежной команды».

Финны явно рассчитывали на легкую победу. В результате они смогли забросить только две шайбы в ворота россиян, получив в свои шесть.