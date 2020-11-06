Трамп уверен в своем лидерстве на президентских выборах в США

Вашингтон, 6 ноября. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что одерживает победу на выборах. Об этом он сообщил на выступлении в Белом доме.

Глава Белого дома не сомневается, что с легкостью выиграет выборы при условии подсчета законных голосов. Он также рассказал, что его кандидатуру поддержало рекордное количество избирателей. По его словам, республиканцы по итогам выборов сохранили свой контроль над сенатом США.

Президентские выборы в США стартовали 3 ноября. На данный момент идет подсчет голосов. Официальные результаты пока неизвестны.