Адвокат Астахов рассказал о «живущих на гроши» вдове и дочери Баталова

Москва, 6 ноября. Вдова и дочь актера Алексея Баталова бедствуют. Они тратят на еду «последние гроши», рассказал в эфире телеканала «Россия-1» адвокат Павел Астахов.

Юрист в настоящее время представляет интересы Гитаны Леонтенко и Марии Баталовой. Он не сомневается в правоте своих клиентов, которым приходится бороться за возвращение своей собственности.

«Сейчас общаемся с пострадавшими. Также работаем над тем, чтобы ценности семьи Баталовых были возвращены законным владельцам в полном объеме», — подчеркнул юрист.

Со счетов вдовы и дочери Баталова по доверенности была снята вся наличность. Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, которых обвиняют в мошенничестве, приобрели на эти деньги объекты недвижимости. Женщины в результате остались без средств к существованию. Финансовую поддержку им оказывает актер и режиссер Никита Михалков.

«Только вчера Гитана Аркадьевна мне звонила и спрашивала, когда Никита Сергеевич переведет им деньги на продукты. Эти женщины действительно живут на последние гроши, у них ничего не осталось», — рассказал Астахов.

Михалков, по данным издания Star Hit, сам вызвался помочь семье Баталова. Он много лет дружил с известным актером. Никита Сергеевич подключил к делу главу Следственного комитета Александра Бастрыкина и адвоката Астахова.