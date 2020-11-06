Юрист рассказала, как можно вернуть деньги за платный тест на COVID-19

Москва, 6 ноября. Псковский юрист Ольга Кутузова рассказала, как можно получить компенсацию за платную диагностику коронавируса.

На своей странице во «ВКонтакте» Кутузова привела вопрос одной клиентки, которая пожаловалась, что ей придется повторно сдавать тест на коронавирус в платной клинике, поскольку там неправильно хранили биоматериал.

Юрист напомнила, что возврат денег по медицинскому полису ОМС предусмотрен положениями федерального закона «Об основах охраны здоровья». Сам полис предназначается для компенсации расходов граждан на медицинские услуги. И среди перечня услуг есть те, которые касаются диагностики заболевания.

«Доктор имеет право рекомендовать платную услугу только в том случае, если в бесплатном формате она недоступна в данном регионе или же в качестве альтернативного варианта», — уточнила она.

Вернуть деньги, подчеркнула юрист, можно только при наличии направления врача на анализ. В страховую также надо будет предоставить заявление о наступлении страхового случая, паспорт, полис ОМС, квитанцию об оплате, договор об оказании услуги.

Кутузова добавила, что сейчас страховые компании, выдающие полисы ОМС, «занимаются бесплатным консультированием и защитой прав пациентов», в первую очередь, столкнувшихся с проблемами при заражении коронавирусом. Адвокат советует звонить в свою страховую при первой же необходимости.

Стало известно, что Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей направили предложение главному санитарному врачу РФ Анне Поповой возмещать расходы граждан РФ за тесты на COVID-19, сделанные в частных клиниках.

Эта инициатива была разработана после того, как к ним начали поступать массовые жалобы от членов семей пациентов, которым диагностировали коронавирус. Из-за огромных очередей в поликлиниках приходилось прибегать к услугам частных клиник, чтобы сделать тест.