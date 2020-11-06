Шнуров в стихах ответил недовольному Моргенштерном Иосифу Пригожину

Москва, 6 ноября. Певец Сергей Шнуров ответил продюсеру Иосифу Пригожину, назвавшему появление Моргенштерна в интервью у Юрия Дудя «обменом блевотины» и хайпом.

Шнуров опубликовал стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости о высказывании продюсера. Музыкант согласился с Пригожиным в том, что «хайп везде», однако задал вопрос: «где ты с бабкой и где молодежь». По его словам, пока продюсер греется в Эмиратах, молодежь проводит дни «под дождиком работая».

«Ты стал смешон, как Джигурда, Иосиф

Когда уже набьешь себе тату?..

Ты в говнохайпе стал серьезным профи», — пишет Шнуров.

Интервью Моргенштерна Дудю было опубликовано два дня назад и уже собрало более 11,2 млн просмотров. Пригожин жестко раскритиковал популярность видео, подчеркнув, что матерящиеся Шнуров и Моргенштерн уродуют молодых людей. А новое поколение блогеров в большинстве своем занимается переработкой музыки. По его словам, он не хочет, чтобы его дети росли на музыке Моргенштерна.

Это уже не первая перепалка в соцсетях Пригожина и Шнурова. Продюсер был одним из первых, кто поднимал проблему нехватки денег у артистов еще в период первой волны пандемии. «Бедствующих» артистов пристыдил Шнуров, и вскоре полемика переросла в оскорбления и угрозы физической расправы.