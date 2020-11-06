Московский ЦСКА проиграл «Фейенорду» в выездном матче Лиги Европы

Роттердам, 6 ноября. Игроки московского ЦСКА проиграли в гостях нидерландскому «Фейенорду». Матч группового этапа Лиги Европы закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Поединок прошел в Роттердаме. Все голы были забиты во втором тайме. Отличились исключительно футболисты «Фейенорда». Сначала в ворота ЦСКА точно пробили Риджесиано Хапс, Оркуна Кекчю и Лутсхарела Гертрюйд. Затем собственного голкипера огорчил Маркос Сенеси.

В активе ЦСКА в настоящее время два очка. Команда занимает четвертое место в своей группе. Следующий раз армейцы встретятся с «Фейенордом» 26 ноября.