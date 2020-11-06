ВОЗ опубликовала суточную статистику по числу новых случаев COVID-19 в мире

Москва, 6 ноября. Всего за последние сутки было подтверждено 529 новых случаев COVID-19 в мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике ВОЗ, в настоящее время количество зараженных коронавирусом пациентов во всем мире составляет 47,9 миллиона человек. При этом наибольшее количество заболевших приходится на США, где за время пандемии было зафиксировано почти 9,3 миллиона случаев COVID-19.

На втором месте по количеству заражений находится Индия. Там было зарегистрировано больше 8,3 миллиона новых случаев COVID-19. За ней Бразилия — около 5,5 миллиона заболевших. Четвертое место по количеству инфицированных заняла Россия. С начала пандемии на территории РФ COVID-19 диагностировали у 1,7 миллиона человек.

Общее количество летальных исходов по всему миру выросло за сутки на 9,4 тысячи случаев, превысив 1,22 миллиона, передает телеканал «Санкт-Петербург». Рекордный суточный прирост пациентов с коронавирусом был зафиксирован 31 октября. Тогда COVID-19 за сутки диагностировали 557 тыс. человек.