Эксперт объяснил, почему Европа не может контролировать поток мигрантов

На пресс-конференции медиагруппы «Патриот» обсудили наплыв мигрантов в европейские страны. Ведущий научный сотрудник института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров объяснил, как в Европе следят за внутренними границами.

«Считать, что все двери открыты, и, что никто ничего не контролирует, нельзя. Есть Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ. — Прим. ФАН), есть попытки сделать пограничную службу, которая ограждала бы именно европейские внешние границы от наплыва мигрантов. В какой-то степени это работает», — заявил Сергей Федоров.

Ведущий научный сотрудник института Европы РАН также привел обратный пример действий Германии.

«Однако дело сделано. Когда Германия пустила миллион беженцев, появилась проблема, связанная с тем, что большинство европейских стран живет с визовым режимом Шенгена, поэтому внутри Европы передвижение свободное», — объяснил эксперт по Франции.

По словам специалиста, даже если Франция попытается ограничить и контролировать внешнюю границу, то внутренняя будет все равно открыта.

«Были периоды, когда ее перекрывали, из-за пандемии, в том числе. Но европейским спецслужбам нужно серьезно задуматься над этим вопросом», — высказался Сергей Федоров.

По мнению ведущего научного сотрудника института Европы РАН, проблема потока миграционной волны еще в том, что Европа считает своим долгом приютить всех беженцев, которые страдают от политических репрессий.

«Только 25% беженцев получают государственное убежище, а остальные обязаны покинуть территорию, но они этого не делают», — объяснил специалист.

Сергей Федоров отметил, что нелегальных мигрантов может быть от 300 до 400 тысяч, и их невозможно просто физически отправить из Европы.