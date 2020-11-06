Глава МИД Великобритании самоизолировался из-за контакта с больным COVID-19

Лондон, 5 ноября. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб ушел на самоизоляцию после того как узнал, что контактировал с зараженным коронавирусом человеком.

Соответствующую информацию передал представитель Форин-офиса. Министр иностранных дел после того как узнал, что он был недавно в контакте с человеком, у которого выявили коронавирус, принял незамедлительные действия.

Доминик Рааб будет продолжать работать в удаленном режиме. По нормам Соединенного Королевства он должен пробыть на самоизоляции две недели. С момента начала пандемии коронавирус был обнаружен у ряда представителей британского правительства, а также королевской семьи.