Политолог-исламовед объяснил, почему теракты в Европе не прекратятся

Политолог-исламовед Алексей Малашенко в эфире медиацентра «Патриот» проведут на тему «Оскорбление мусульман. Чем закончится для Франции подобная свобода?» заявил, что волна терроризма, захватившая Европу, закончится не скоро, поскольку она свидетельствует не об отдельных конфликтах представителей разных культур, а о столкновении разных культур в результате нового переселения народов.

«То, что происходит в Европе это своего рода трения между цивилизациями. В этом нет ничего нового. Всю историю человечества было движение народов, движение культур. Переименуйте эту массовую иммиграцию в движение народов и столкновение культур, и все будет понятно», — говорит Алексей Малашенко.

По словам эксперта, европейцы ошиблись в своих ожиданиях, когда полагали, что, впустив в свой дом большие массы представителей других культур, они с легкостью их ассимилируют и преобразуют в европейцев. Они не извлекли опыта из тех самых наук, большими знатоками которых они себя считают, прежде всего, истории.

«Европейцы всегда полагали, что приедут мусульмане из своей глухой мусульманской провинции и мы их постепенно адаптируем, ассимилируем и все будет хорошо — они будут на нас работать, мы с ними договоримся. Но пока не получается, потому что слишком много мигрантов из мусульманских стран. Это уже мусульманский фактор. И эта публика, которая приезжает, не важно, любит он «Исламское государство»1 (запрещено в РФ. — Прим. ФАН) или относится к нему индифирентно — хочет жить по своим канонам и нормам, но в Европе. Они живут анклавно, и в тех регионах, где они живут, там действительно исламские порядки, и они там чувствуют себя комфортно. Никакой адаптации и ассимиляции не происходит», — отметил исламовед.

Алексей Малашенко считает, что сейчас в Европе будут жить боб о бок две разные цивилизации, и трения между ними прекратятся нескоро.

«Европейцы привыкли жить так как они хотят. Пророк Мухаммед — это красная черта, за которую не стоит заходить. Нужно уважать даже то, что не нравится, и то, что вы не понимаете. К этому нужно привыкнуть. Но европейцы к этому никогда не придут», — заявил политолог.

«Печатая карикатуры, они не провоцируют мусульман, европейцы просто хотят жить так как привыкли и как они хотят. И запретить рисовать карикатуру невозможно. А если вам за карикатуру режут голову и врываются ваши церкви, то возникает вопрос: зачем вы сюда приехали. Живите у себя со своим пророком. Это очень тяжелое положение. И когда я слышу призывы: «Давайте покончим с терроризмом раз и навсегда!» — это чушь, с терроризмом никто не покончить, потому что терроризм — это крайний фронт взаимного отторжения исламской цивилизации и Запада, если хотите — западнохристианской цивилизации. Мы не белки, мы все разные. А если общества разные, каким-то образом надо притираться. А притирание занимает очень много лет», — говорит Малашенко.

Ведущий научный сотрудник института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров объяснил, как в Европе следят за внутренними границами.

1 Организация запрещена на территории РФ.