Депутат рассказал, ждать ли иноагентам дополнительное финансирование от США

На пресс-конференции медиагруппы «Патриот» обсудили выборы президента Америки. Депутат Государственной думы Федерации, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов объяснил, какой будет внешняя политика США после выборов.

«Задача американской внешней политики — борьба со своими конкурентами в экономическом плане на всех мировых площадках. Сейчас Россия создает достаточно серьезную конкуренцию для Америки, в том числе в Европе на газовом рынке», — сообщил Антон Морозов.

По словам депутата, Америка стремится к тому, чтобы ослабить всеми возможными способами влияние России, в том числе, за счет поддержки оппозиционного движения внутри страны.

«Российские оппозиционеры пользуются достаточной поддержкой США. Навряд ли они самостоятельны в своих действиях. Возможно те, кто участвуют в прозападных акциях на территории России, рассчитывают, что со сменой хозяина Белого дома они получат дополнительное финансирование», — высказался специалист.

Антон Морозов уверен, что администрация Трампа занималась подобным и будет продолжать заниматься, если он победит.

«Вопрос в том, насколько им удастся убедить Белый дом в эффективности своей работы — будут ли видны ощутимые результаты деятельности по ослаблению российского влияния на мировых площадках. В первую очередь, это зависит от квалификации специалистов и политтехнологов, которые будут разрабатывать соответствующие схемы», — объяснил член Комитета Государственной Думы по международным делам.

По мнению эксперта, если схемы подойдут Белому дому, то будут выделены соответствующие бюджеты.