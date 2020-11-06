Американские СМИ рассказали о странностях на кадрах пуска «Циркона»

Вашингтон, 6 ноября. На кадрах испытания гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон» с борта боевого корабля «Адмирал Горшков», вероятнее всего, показана другая противокорабельная система.

К такому выводу пришли журналисты американского информационного издания Covert Shores, проанализировав видеозапись, опубликованную на одном из видеохостингов в интернете. Авторы материала обратили внимание на элементы корпуса боевого комплекса, заметив, что они значительно отличаются от тех, которые должны устанавливаться на «Цирконе».

Обозреватель журнала Covert Shores подробно прокомментировал испытательные пуски новейшей ракеты «Циркон». Он обратил внимание, что Россия быстро и эффективно реализует новые военные программы, с помощью которых удерживает место лидера в гиперзвуковой гонке вооружений. Представители российской армии все чаще отчитываются о принятии новых видов оружия, не имеющих аналогов в мире.

«Цирконизационная» лихорадка во многом похожа на «Калибризацию», которая произошла за последние 10 лет», — отмечает автор материала.

Однако, по словам журналиста, видео, на котором продемонстрирован запуск гиперзвукового «Циркона», вызывает слишком много вопросов. Речь идет об определенной странности при просмотре кадров пуска «Циркона». На записи можно заметить, что с борта «Адмирала Горшкова» осуществляется запуск другой ракеты.

К такому выводу пришли специалисты Covert Shores, заметив, что корпус «Циркона» значительно отличается от того, что можно разглядеть при просмотре видеозаписи, представленной ВМФ России — на кадрах можно увидеть ракету П-800 «Оникс». Вероятнее всего, подобная ситуация связана с ошибкой, которая была допущена пресс-службой Минобороны. Однако можно предположить, что военнослужащие специально подменили запись, чтобы не раскрывать внешний вид гиперзвукового российского комплекса.

«Запускаемая ракета совершенно не похожа на это. Так что-либо наши ожидания относительно того, как выглядит «Циркон», полностью ошибочны», — резюмирует автор статьи.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал о новом этапе испытаний российского «Циркона». Гиперзвуковая ракета в ходе тестов должна поразить цель, находящуюся на расстоянии более тысячи километров.