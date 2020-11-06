Кравчук объяснил, почему учебники Донбасса вызвали у него недоумение

Киев, 5 ноября. Украине следует разработать стратегию, согласно которой с жителями Луганской и Донецкой народных республик, должна быть проведена специальная агитационная работа.

Об этом заявил бывший президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук. В интервью информационному изданию «Интерфакс-Украина», он обратил внимание на учебную литературу, которая используется в школах Донбасса.

Напомним, что ранее вице-премьер-министр Украины Алексей Резников в эфире программы «Рандеву с Яниной Соколовой» на «5 канале» заявил, что Киев может реализовать специальный план, согласно которому с населением Донбасса будет проводиться специальная агитационная работ, если Киев возьмет регион под свой контроль. Украинские политики, журналисты и общественные деятели планируют повлиять на политические предпочтения жителей региона.

Леонид Кравчук, обратил внимание, что нередко общается со своими знакомыми, проживающими в Донбассе, и интересуется ситуацией в регионе. Внимание главы украинской делегации в ТКГ привлек школьный материал, по которому обучаются дети в ЛДНР. Он объяснил, почему учебники Донбасса вызвали у него недоумение.

«Там слова «Украина» нет. Только негатив об Украине. Возрождаются, восхваляются комсомольские организации», — возмущается политик.

По словам бывшего президента, украинским властями необходимо что-то делать с возникшей ситуацией. Он предложил разработать специальную программу, по которой будет проводиться переагитация населения Донбасса на сторону Киева.

Ранее Кравчук заявил, что Киев разработал новый план по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Речь идет о некой запасной стратегии, которая может быть реализована в будущем.