Бузова травмировалась во время подготовки номера для «Ледникового периода»

Москва, 5 ноября. Известная телеведущая и певица Ольга Бузова получила травму лица во время подготовки номера для шоу «Ледниковый период». Об этом она сообщила в своем Instagram.

Ольга Бузова радует своих фанатов красивыми номерами в «Ледниковом периоде». С каждым днем она увереннее и лучше стоит на коньках. Однако недавно певица сообщила поклонникам о полученной травме на тренировке. Звезда рассказала в Stories, что на днях она упала на лед и ударилась лицом. После этого инцидента теледива попросила своего партнера обойтись в следующих номерах без прыжков.

Певица призналась, что она готовится к каждому выступлению без выходных и отдыха, так как ей хочется быть лучше остальных участников шоу. Знаменитость отметила, что таким образом она пытается взять новую планку.

Телеведущая ежедневно клеит пластыри на пальцы, надевает наколенники, а также затягивает шнурки на коньках. По словам Бузовой, во время катания на льду мир для нее замирает. В эти часы для нее есть только она, партнер, тренеры, лед и музыка. Артистка полностью погружается в процесс. Каждый день она работает над собой, чтобы демонстрировать публике свои успехи.

Бузова призналась, что если бы кто-то год назад сказал, что она будет исполнять такие сложные номера, то она бы просто рассмеялась в ответ. Своим примером звезда показывает людям, что в жизни можно добиться всего при упорстве, стараниях и желании.