Новый российский авиадвигатель НК-32-02 впечатлил СМИ США своей мощностью

Москва, 6 ноября. Россия возобновила производство самых мощных в мире авиационных реактивных двигателей, которые устанавливаются на самолеты боевой авиации. Журналисты американского информационного издания The Drive опубликовали статью, в которой подробно рассказали о силовом агрегате НК-32-02 для бомбардировщика ВКС РФ Ту-160М. Авторы материала указали на возможности установки, а также объяснили, за счет чего он обладает своими уникальными характеристиками.

Обозревать The Drive Томас Ньюдик обратил внимание, что недавно российские специалисты представили модернизированный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160М. Силовым агрегатом для нового военного самолета стал проверенный временем двигатель НК-32-02. Боевое воздушное судно уже осуществило первый испытательный полет, который подтвердил заданные характеристики двигателя.

По словам Ньюдика, Ту-160М отличается от своего предшественника новейшей авионикой, бортовыми компьютерами, обновленной системой связи и управления, а также комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Главной особенностью модернизированного бомбардировщика является его обновленный двигатель, который обладает уникальными возможностями. В качестве основных силовых агрегатов, установленных под крылом боевой машины, были выбраны НК-32-02, способные развивать около 25 000 кгс тяги на форсаже.

Журналист обратил внимание, что новейший российский двигатель, который устанавливается на Ту-160М, является глубоко модернизированной версией советского силового агрегата. Установка оснащена специальными жароустойчивыми лопатками компрессора и турбинами, обеспечивающими эффективное охлаждение. Новый российский авиадвигатель НК-32-02 впечатлил СМИ США не только своей мощностью, но и экономичностью, поскольку увеличивает дальность полета самолета на 1000 километров.

Обозреватель The Drive напомнил, что Россия не только возобновила производство Ту-160М с новыми двигателями, но и проводит модернизацию всего своего авиационного парка сверхзвуковых бомбардировщиков.

«Это так называемая малая модернизация предусматривает цифровую модернизацию инерциальных систем навигации и управления двигателем самолета, а также вооружения», – резюмирует журналист издания.

Ранее российские стратегические бомбардировщики Ту-160 осуществили патрулирование над Балтийским морем.