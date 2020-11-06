Канделаки попросила хейтеров быть изящнее и изобретательнее

Москва, 5 ноября. Телеведущая Тина Канделаки обратилась к хейтерам, призвав их не стесняться выпускать пар и продолжать писать ей колкости в соцсетях.

Канделаки — одна из самых обсуждаемых медийных персон. В соцсетях хейтеры неоднократно обрушивали на телезвезду потоки брани, критикуя то внешний вид, то поведение, то отдельные высказывания.

Устав от нападок злопыхателей, Канделаки посвятила им отдельный пост, который в четверг опубликовала на своей странице в Instagram. По ее словам, если бы в начале ее карьеры существовали соцсети, она уже тогда могла бы «собрать великолепную коллекцию злобных твитов и желчных комментариев».

Канделаки сообщила подписчикам, что многие годы ей приходят критические сообщения «о фигуре, лице, диете, занятиях спортом, работе, знакомых и друзьях, одежде, наконец».

«И знаете, что бы я хотела сказать моим преданным «фанатам»? Не сбавляйте оборотов. Почаще пишите в ТГ-каналах, твиттерах и инстаграмах, что я делаю не так. Будьте ярче, изящнее и изобретательнее. Я же не перестану улыбаться вашей находчивости», — обратилась она к хейтерам.

Злопыхателей телезвезда призвала не стесняться «выпускать пар» и не сдерживать себя.

«Может быть, через несколько лет вы скажете: если бы не Тина Канделаки, моя жизнь потеряла бы всякий смысл. А так, написал — и стало легче», — добавила она.

Ранее Канделаки пришлось вступить в онлайн-перепалку со своей коллегой Ксенией Собчак. Та в одном из интервью заявила, что генпродюсер телеканала «Матч ТВ» находится в неплохой физической форме, но не может претендовать на звание «гуру фитнеса». Канделаки отреагировала на колкости Собчак с юмором, показав свою тренировку на тренажерах и обыграв попытку «похудеть к вечеру» и то, какой ее видит Ксения Собчак.