Диана Арбенина поделилась впечатлениями от своей новой книги

Российская певица, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина призналась ФАН, что писала свою книгу «Снежный барс» полгода и о следующем сборнике пока думать не может.

Рок-дива 4 ноября презентовала в Москве сборник рассказов, текстов и стихов под названием «Снежный барс». Это вторая книга, которую написала Арбенина. Первая — «Катастрофически» — была издана в 2004 году.

«Я пока настолько в этой книге, что о следующей никак не могу думать. «Барса» я начала писать в марте этого года, во время пандемии. В начале сентября сдала текст, потом шла работа над версткой и обложкой. И вот только сейчас книга вышла», — рассказала артистка.

Вечер презентации сборника Арбенина превратила в театральное шоу: он не был похож на классические литературные чтения или встречи с автором. Прозу, рассказы и эссе рок-певица читала в сопровождении инструментальных версий песен «Ночных Снайперов».

«Снежный барс» уже не мой, а ваш. Не обижайте его!» — с этими словами Диана Арбенина «выпустила» свою книгу в самостоятельную жизнь.

Книга вышла в издательстве «Бомбора» в конце октября семитысячным тиражом, и всего за пять дней с момента релиза сборник разошелся по магазинам страны. Сейчас издательство готовит допечатку «Барса».

Книга будет интересна не только многочисленным поклонникам исполнительницы, но и всем, кто готов к большой художественной литературе с собственным почерком и парадоксальными метафорами.

Заглавный рассказ «Снежный барс» был написан в апреле 2020 года, когда мир проснулся не таким, каким был вчера. Такая же метаморфоза произошла и с главным героем. Да и в целом все персонажи рассказов Арбениной проходят через трансформации, чтобы найти себя в новом мире.

Ранее лидер «Ночных снайперов» опубликовала в соцсетях архивную фотографию, на которой она запечатлена в школьном возрасте.