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Диана Арбенина поделилась впечатлениями от своей новой книги

Диана Арбенина поделилась впечатлениями от своей новой книги

Российская певица, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина призналась ФАН, что писала свою книгу «Снежный барс» полгода и о следующем сборнике пока думать не может.

Рок-дива 4 ноября презентовала в Москве сборник рассказов, текстов и стихов под названием «Снежный барс». Это вторая книга, которую написала Арбенина. Первая — «Катастрофически» — была издана в 2004 году.

«Я пока настолько в этой книге, что о следующей никак не могу думать. «Барса» я начала писать в марте этого года, во время пандемии. В начале сентября сдала текст, потом шла работа над версткой и обложкой. И вот только сейчас книга вышла», — рассказала артистка.

Вечер презентации сборника Арбенина превратила в театральное шоу: он не был похож на классические литературные чтения или встречи с автором. Прозу, рассказы и эссе рок-певица читала в сопровождении инструментальных версий песен «Ночных Снайперов».

«Снежный барс» уже не мой, а ваш. Не обижайте его!» — с этими словами Диана Арбенина «выпустила» свою книгу в самостоятельную жизнь.

Книга вышла в издательстве «Бомбора» в конце октября семитысячным тиражом, и всего за пять дней с момента релиза сборник разошелся по магазинам страны. Сейчас издательство готовит допечатку «Барса».

Диана Арбенина поделилась впечатлениями от своей новой книги

Книга будет интересна не только многочисленным поклонникам исполнительницы, но и всем, кто готов к большой художественной литературе с собственным почерком и парадоксальными метафорами.

Заглавный рассказ «Снежный барс» был написан в апреле 2020 года, когда мир проснулся не таким, каким был вчера. Такая же метаморфоза произошла и с главным героем. Да и в целом все персонажи рассказов Арбениной проходят через трансформации, чтобы найти себя в новом мире.

Ранее лидер «Ночных снайперов» опубликовала в соцсетях архивную фотографию, на которой она запечатлена в школьном возрасте.

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