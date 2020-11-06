Звезда сериала «Кухня» изъявила желание вернуться к роли

Российская актриса Елена Ксенофонтова призналась ФАН, что с удовольствием снова сыграла бы роль Элеоноры Андреевны в сериале «Кухня».

«Да, если начнут снимать новый сезон, то я, конечно, приму участие. Но только если играть ту же роль», — заявила Ксенофонтова в беседе с ФАН.

Артистка добавила, что из-за нестабильной ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции ее проекты идут не очень хорошо. И хотя COVID-19 обошел актрису стороной, с финансовой точки зрения дела ее однозначно стали хуже.

«Да, пандемия не может не сказаться. Мне кажется, это на любом человеке сказывается — либо психологически, либо финансово. И на работе сказывается, и на состоянии. Финансово особенно это чувствуется. Потому что когда были планы, а потом все это рушится, это не может не отразиться на человеке», — пояснила Ксенофонтова.

Елена Ксенофонтова — российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Сериал «Кухня», в котором она сыграла роль бывшей супруги одного из главных героев сериала, шеф-повара Виктора Баринова, выходил на телеканале СТС с 2012 по 2016 годы. После закрытия ситкома в конце шестого сезона фанаты создали сайт с просьбой возобновить съемки.

У сериала существует несколько спин-оффов: «Отель Элеон», «СеняФедя», «Гранд» и «Кухня. Война за отель». Также было снято несколько полнометражных фильмов.