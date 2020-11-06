Чиповская рассказала о своем бесконечном удивлении Богомоловым

Известная российская актриса театра и кино Анна Чиповская призналась ФАН, что ее партнер по сериалу «Псих» Константин Богомолов не перестает ее все время удивлять.

33-летняя уроженка Москвы перед премьерой восьмисерийного проекта на одном из отечественных онлайн-сервисов рассказала в эксклюзивном интервью некоторые подробности того, как шел съемочный процесс.

«Мне великолепно работалось, — отметила Чиповская. — Я взаимодействовала только с Константином Богомоловым, с которым мы знакомы не первый год. Сделали вместе пять спектаклей. Меня Костя бесконечно удивляет, в смысле как прекрасно перевоплощается он из режиссера в артиста».

По словам собеседницы ФАН, когда Богомолов (к слову, художественный руководитель Театра на Малой Бронной) исполняет роль, он — стопроцентный актер.

«Костя не имеет никаких сложностей, — пояснила Чиповская. — Он не начинает режиссерствовать, а выполняет поставленные перед ним задачи. Это замечательный партнер и, как мне кажется, отличный актер».

В заключение собеседница ФАН сказала, что с другими актерами на съемках она вообще не пересекалась.

Корреспондент ФАН позвонил и Богомолову, но тот сослался на сильную занятость и отказался говорить.

Проект «Псих» является первым сериалом в карьере режиссера Федора Бондарчука. В нем рассказывается об успешном, на первый взгляд, столичном психотерапевте, которого играет Богомолов. Роли в сериале исполнили такие известные мастера российского кинематографа, как Елена Лядова, Игорь Верник, Марина Александрова, Владимир Симонов, Олег Меньшиков и другие.

Отметим, единственным сценаристом выступила супруга Бондарчука Паулина Андреева, для которой подобный опыт тоже стал первым.

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