СМИ: глава Пентагона Марк Эспер намерен покинуть свой пост

Вашингтон, 5 ноября. Глава Пентагона Марк Эспер попросил отправить его в отставку. Об этом сообщает телеканал NBC.

Руководители американских министерств часто подают прошения об отставке в период смены президента. Ранее сообщалось, что между Эспером и главой Белого дома Дональдом Трампом есть разногласия. Они придерживались разных точек зрения в вопросе об использовании армии США для подавления протестов этим летом.

По данным американских СМИ, окончательное решение об уходе Эспера с должности главы Пентагона остается за Дональдом Трампом.