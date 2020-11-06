День 40: Бои продолжаются, Азербайджан обвинил РФ в военной помощи Армении

Азербайджанские войска продолжают наступать в направлении Шуши и Лачина, по всей видимости, намереваясь до ухудшения погодных условий отрезать Карабах от Армении. Кроме того, Баку активизировался на восточном направлении, где намеревается взять под контроль Мартуни, открывающий прямой путь на Степанакерт.

На этом фоне президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна представить график вывода армянских подразделений из Агдамского района, Кяльбаджара и Лачина. В противном случае азербайджанская сторона грозится продолжать операцию до победного. Кроме того, Алиев обвинил Москву в предоставлении военной помощи Армении.

Оперативная обстановка

Подразделения ВС Азербайджана уже вплотную приблизились к стратегически важному населенному пункту Шуша, а также продолжают держать под огневым контролем часть трассы Шуша — Лачин, тем самым нарушая снабжение подразделений армии обороны Карабаха.

В течение дня азербайджанские войска активно наступали как южнее села Каринтак, так и на само село, являющееся воротами в город Шуша. С раннего утра для поддержки действий наступающих подразделений Баку наносит удары из артиллерии и РСЗО по Степанакерту и Шуше. Также заявлено об активном применении на южном участке фронта штурмовой авиации ВС Азербайджана.

При этом карабахской стороной отмечается, что азербайджанцы наступают усиленными взводами (по 30-40 человек) и у каждого военнослужащего при себе имеется флаг. Если это правда, то, по всей видимости, основная цель Баку — до ухудшения погоды успеть водрузить свое знамя в Шуше. При этом видимо положение армии обороны Нагорного Карабаха в данном районе не очень хорошее. Подтверждением может служить прибытие в Шушу лично президента Карабаха Араика Арутюняна для координации, заслушивания плана обороны города, а также поднятия боевого духа.

Более того, турецкий телеканал A Haber вышел в эфир с сообщением, что ВС Азербайджана уже якобы взяли Шушу и готовится официальное заявление.

Şuşa kontrol altında mı?



Azerbaycan ordusunun resmi açıklamayı yapması bekleniyor pic.twitter.com/6iLLNa1dzC — A Haber (@Ahaber) November 5, 2020

Косвенным же подтверждением блокирования Карабаха является заявление международной неправительственной организации «Репортеры без границ». Утверждается, что в Степанакерте застряло 80 журналистов, которые не могут выехать в Армению якобы из-за перекрытых дорог Лачин — Шуша и Варденис — Кельбаджар.

80 journalistes locaux et étrangers bloqués à Stepanakert dans le Haut #Karabakh ne peuvent rejoindre l'#Arménie sans risquer leur vie sous le feu des forces azéries. RSF appelle les @UN, le @coe et l'#Azerbaïdjan à tout mettre en oeuvre pour permettre l'évacuation des civils. pic.twitter.com/rUnQFLoSov — RSF (@RSF_inter) November 5, 2020

На восточном направлении азербайджанские войска вышли на южные окраины Мартуни и пытаются взять данный населенный пункт, с которого открывается прямая дорога на Степанакерт. Однако судя по сообщениям армии обороны Нагорного Карабаха, на данный момент, безрезультатно.

На юго-западном направлении усиленный взвод ВС Азербайджана предпринял неудачную попытку пробиться к Лачину, в результате чего армии обороны Карабаха досталось две БМП-2 в качестве трофеев. Учитывая постоянные сообщения об обстрелах Лачина из ствольной и реактивной артиллерии, попытка эта явно не единственная.

На северном направлении азербайджанской стороной заявлено об уничтожении колонны, скорее всего, артиллерийского взвода армии обороны Карабаха (одна командирская машина, одна машина связи, два грузовика КамАЗ с личным составом и боеприпасами, а также три грузовика «Урал», не менее одного из которых с буксируемым орудием), выдвигавшегося на новые позиции по маршруту Мардакерт — Нор Кармираван.

Вблизи Агдере уничтожена военная колонна ВС Армении - Минобороны заявляет... https://t.co/YFTGXeS0XT — SamAli (@samiralizade) November 5, 2020

Также Баку отчиталось о поражении военного городка 7 оборонительного района 10 дивизии в Тонашене.

Международная обстановка

5 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев дал довольно интересное интервью испанскому информационному агентству EFE.

Президент Ильхам Алиев дал интервью испанскому информационному агентству EFE ВИДЕО https://t.co/K43kcVymqF pic.twitter.com/8fX6W4ewnU — АЗЕРТАДЖ Новости (@azertacru) November 5, 2020

Ниже основные тезисы:

ситуация на фронте показывает превосходство азербайджанской армии. «На поле боя Азербайджан, можно сказать, уже освободил большую часть своей территории, которая находилась под оккупацией почти 30 лет»;

#Ильхам #Алиев дал интервью испанскому ИА #EFE.Ситуация на фронте показывает превосходство Азерб-й Армии.Мы один за другим освобождаем села, города.На поле боя #Азербайджан, можно сказать,уже освободил большую часть своей территории,кот. находилась под оккупацией почти #30 лет. — ????????????????Kamala Mammadova (@Kamala23077590) November 5, 2020

успешная наступательная операция продолжается. «Мы выполняем резолюции Совета Безопасности ООН, требующие вывода армянских войск с нашей территории, но не выполненные Арменией на протяжении почти 30 лет»;

«фактически четыре из пяти оккупированных районов уже полностью или частично освобождены. Сегодня мы находимся на активной стадии освобождения от оккупации других захваченных районов»;

«одна из причин недейственности прекращений огня — Армения предпринимала попытки вернуть уже освобожденные нами территории»;

«наша задача заключается в восстановлении территориальной целостности Азербайджана»;

«с первого дня столкновений мы потребовали график времени вывода армянских войск с оккупированных территорий. Нам должен быть предоставлен график времени освобождения все еще находящихся под оккупацией части Агдамского района, Кяльбаджара и Лачина. Мы ждем, когда премьер-министр Армении открыто скажет об их освобождении».

Ильхам Алиев потребовал от Пашиняна предоставить график вывода войск из Лачина и Кельбаджара - интервью испанскому агентству EFE. pic.twitter.com/GU5i5c6cnD — Aygun (@zalovaaygun) November 5, 2020

«основное наше вооружение поступает из России. Мы покупаем оружие и у других стран. Но склоняется только Турция»;

«почему те, кто упорно говорят об оказании нам Турцией военной поддержки, не говорят об оказании посредником, сопредседателем Минской группы, — Россией — военной помощи Армении? У нас на руках есть доказательства, мы предоставили официальным лицам России информацию о том, на какую сумму за эти 40 дней Армения была обеспечена оружием».

Из этого интервью вытекает, что война продолжится «до победного» с той или другой стороны (вряд ли Пашинян согласится на вывод войск из Карабаха).

Иран продолжает разворачивать группировку войск у границ Азербайджана и Армении. Так, появились сообщения о прибытии в северо-западную часть Исламской Республики подразделений 116 отдельной механизированной бригады Армии.

116 мотопехотная бригада Ирана направляется на границу с Нагорным Карабахом. pic.twitter.com/rSSORHEpQS — Почти СовФед (@fedsovetov) November 5, 2020

Кроме того, в провинции Восточный Азербайджан ближе к границе были подтянуты подразделения 11-й артиллерийской группы Армии (на вооружении 155-мм гаубицы HM41 и GHN-45, 130-мм пушки М-46 и Тип 59-1, 122-мм РСЗО «Град»).

Таким образом, азербайджанская сторона не исчерпала свой наступательный потенциал и завершать операцию явно не намерена. В свою очередь не собираются сдаваться и Карабах с Арменией. Однако, учитывая ресурсы, Азербайджан рано или поздно блокирует Карабах и начнет планомерно зачищать территории.

В связи с этим возможна ситуация, при которой Ереван в ближайшее время предпримет шаги в сторону расширения участия Москвы в конфликте, что может поднять его статус до региональной войны. При этом именно высокая вероятность эскалации и повышения масштабов противостояния (а не террористическая угроза) толкает иранское руководство на создание в северо-западных районах страны группировки войск Армии и КСИР.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Южный ветер», чтобы получать еще больше аналитики и информации о событиях на Ближнем Востоке, Закавказье и Украине.